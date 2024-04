Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 561,60 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 561,60 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 571,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 566,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.735 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 147,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,86 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 502,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,70 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.321,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.557,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,70 EUR fest.



