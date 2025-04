Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 1.310,50 EUR ab.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 1.310,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.282,00 EUR aus. Mit einem Wert von 1.293,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.249 Rheinmetall-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.483,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,16 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 66,62 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,29 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.281,78 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 12.03.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 10,87 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 7,44 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3,48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,56 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

