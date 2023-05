Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 261,90 EUR

-1,24% Charts

News

Analysen

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 263,10 EUR abwärts. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 261,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.346 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 17.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 87,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 16.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.321,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 83,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Die Geschichte der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft

April 2023: So schätzen Experten die Rheinmetall-Aktie ein

Rheinmetall-Aktie stabil: Rheinmetall sichert sich millionenschweren Auftrag in Australien - Bundeswehr bestellt wohl 50 Schützenpanzer Puma

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com