Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 263,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 261,10 EUR. Bei 266,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.184 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 6,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 140,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 46,66 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 276,43 EUR aus.

Rheinmetall ließ sich am 16.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.321,00 EUR – ein Plus von 83,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.266,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Rheinmetall am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,32 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

