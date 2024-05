Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 534,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 534,60 EUR. Bei 537,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 533,00 EUR. Bei 533,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 39.765 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 6,96 Prozent zulegen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 57,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,84 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 559,88 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,67 Prozent auf 2,56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Am 31.07.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,47 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

So will Rheinmetall E-Auto-Ladesysteme revolutionieren

April 2024: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich im Aufwind