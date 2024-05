Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 537,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 537,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 537,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 533,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.326 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit Abgaben von 57,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,84 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 559,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,47 EUR fest.

