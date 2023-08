Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 270,30 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 270,30 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 270,60 EUR zu. Mit einem Wert von 270,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 8.401 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Gewinne von 4,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 17.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,04 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 285,33 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1.363,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

