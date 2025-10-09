Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 1.902,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1.902,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.896,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.910,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.890 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 5,57 Prozent wieder erreichen. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,37 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.163,33 EUR an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,55 EUR je Aktie.

