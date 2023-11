Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 271,70 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 271,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 267,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 276,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 294.040 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 281,30 EUR markierte der Titel am 04.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,25 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 297,14 EUR aus.

Am 10.08.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.498,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.408,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

