Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Donnerstagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 275,40 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 275,40 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 277,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 276,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.716 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 2,14 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,25 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,35 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,14 EUR an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.498,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.408,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,07 EUR je Aktie.

