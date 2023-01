Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 214,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 217,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.646 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 10.01.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 147,75 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 234,38 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com