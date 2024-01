Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 310,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 11:48 Uhr 1,7 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 310,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 306,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.928 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 311,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 207,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 337,14 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,67 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

