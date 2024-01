Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 307,70 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 307,70 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 310,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 306,10 EUR. Bisher wurden heute 84.496 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 311,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 207,60 EUR. Abschläge von 32,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,14 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.415,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,67 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen