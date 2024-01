Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag behauptet

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 305,10 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 305,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 307,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 305,00 EUR. Bei 306,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.446 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 311,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 2,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2023 (207,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 31,96 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 337,14 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

