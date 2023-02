Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 04:22 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 230,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 227,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.933 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 232,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 91,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 149,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.11.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1.415,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.258,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Rheinmetall dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,73 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

