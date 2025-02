Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 718,40 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 718,40 EUR. Bei 715,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 725,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.074 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 774,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. 7,85 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 332,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,76 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,54 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 751,38 EUR.

Rheinmetall gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 39,53 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Wie Experten die Rheinmetall-Aktie im Januar einstuften

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab