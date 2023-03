Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 11:47 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 254,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 252,10 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.588 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (262,20 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 3,13 Prozent wieder erreichen. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 16.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 254,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 10.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 EUR je Aktie generiert. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,84 EUR je Aktie aus.

