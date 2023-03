Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Minus

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 253,90 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.469 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2023 bei 262,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 16.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 140,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 80,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 254,25 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.415,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.258,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie im Minus: Rheinmetall erhält ersten Auftrag für neues Zylinderkurbelgehäuse aus Usbekistan

Rheinmetall-Aktie legt zu: Rheinmetall-Panzer sollen bald in Ukraine ankommen

Rheinmetall-Aktie verliert: Cyberattacke weitgehend abgewehrt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com