Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1.101,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 1.101,00 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.071,00 EUR ab. Bei 1.135,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 494.650 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 1.218,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 402,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2024). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 63,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,54 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.029,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30,01 EUR je Aktie.

