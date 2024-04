Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 525,20 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 525,20 EUR zu. Bei 538,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 528,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 289.333 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 56,87 Prozent wieder erreichen.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,85 EUR je Rheinmetall-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 534,14 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2.557,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.321,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,69 EUR je Rheinmetall-Aktie.

