Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 525,80 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 525,80 EUR. Bei 538,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 528,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 508.397 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 8,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 132,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 534,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.03.2024. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,70 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.557,00 EUR im Vergleich zu 2.321,00 EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,69 EUR je Aktie belaufen.

