Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 530,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 530,20 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 531,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 528,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.835 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 7,85 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 57,28 Prozent wieder erreichen.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,85 EUR je Rheinmetall-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 534,14 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 8,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 6,70 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2.557,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.321,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Rheinmetall-Aktie fällt trotzdem deutlich: Ukraine soll 20 weitere Schützenpanzer erhalten