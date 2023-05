Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 262,50 EUR

Um 11:45 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 261,70 EUR ab. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.518 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 6,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,45 EUR am 17.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 46,33 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,43 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 16.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2.321,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 83,33 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,32 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

