Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 262,80 EUR

Die Rheinmetall-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 262,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 260,10 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 125.316 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 46,52 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 276,43 EUR.

Am 16.03.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 83,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.321,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.266,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Rheinmetall am 10.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 14,32 EUR je Aktie aus.

