Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 540,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 540,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 540,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 542,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.569 Stück gehandelt.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 58,07 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,84 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 559,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 87,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

So will Rheinmetall E-Auto-Ladesysteme revolutionieren

April 2024: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich im Aufwind