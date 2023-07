Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 241,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 241,40 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 240,60 EUR nach. Mit einem Wert von 242,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 7.265 Aktien.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,33 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.266,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

