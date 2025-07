Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag behauptet

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 1.861,50 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 1.861,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.864,00 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.826,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.853,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 170.783 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,43 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.842,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.05.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,73 EUR fest.

