Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 259,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 259,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 256,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.034 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,40 Prozent hinzugewinnen. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 285,33 EUR.

Am 04.05.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,20 Prozent verringert.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,15 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Ausblick: Rheinmetall öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rheinmetall-Aktie steigt: Rheinmetall bereitet weitere Leopard-Panzer für Ukraine-Einsatz vor

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Rheinmetall-Investment verdient