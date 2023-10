Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 252,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 252,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 256,00 EUR. Bei 251,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 73.164 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2023 auf bis zu 281,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 10,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 142,65 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 296,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.498,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.408,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

