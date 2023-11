Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 274,00 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 274,00 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 276,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 272,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.573 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 2,66 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (153,25 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 44,07 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 300,00 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1.498,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.408,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,87 EUR je Rheinmetall-Aktie.

