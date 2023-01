Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,0 Prozent auf 213,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 215,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.433 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 6,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2022 bei 87,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 145,69 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 234,38 EUR.

Rheinmetall gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.415,00 EUR – ein Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.258,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2023 veröffentlicht. Am 14.03.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Droht 2023 ein erneuter Börsenabschwung? Diese 10 Gefahren könnten zu Schwarzen Schwänen führen

Rheinmetall-Aktie etwas schwächer: Rheinmetall zieht Rüstungsauftrag im niedrigen dreistelligen Millionenbereich an Land

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com