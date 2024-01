Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittag zu

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 309,40 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 309,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 310,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 308,10 EUR. Bisher wurden heute 37.478 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 311,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,81 Prozent. Bei 207,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 32,90 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umsetzen können.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 13,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

