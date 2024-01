Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 309,60 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 309,60 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 310,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 308,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.053 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 311,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 0,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 207,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,95 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 337,14 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Fehlende Impulse in Frankfurt: DAX nachmittags orientierungslos

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember