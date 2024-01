Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 306,70 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 306,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 308,10 EUR. Bei 308,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.850 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 311,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 207,60 EUR am 11.01.2023. Mit Abgaben von 32,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 337,14 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,67 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

