Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 419,10 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 419,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 402,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 406,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 241.673 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 441,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 45,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,06 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,08 EUR im Jahr 2023 aus.

