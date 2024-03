Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Montagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 415,80 EUR ab.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 415,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 402,00 EUR ein. Bei 406,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 321.107 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 441,10 EUR markierte der Titel am 06.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,08 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,06 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 394,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.758,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,08 EUR je Aktie.

