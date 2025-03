Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 1.149,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 1.149,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.182,50 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1.116,50 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348.849 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.218,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 402,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 65,01 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,53 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.029,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. In Sachen EPS wurden 3,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

