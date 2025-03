Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 1.130,00 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 1.130,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.131,00 EUR. Bei 1.116,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.270 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 1.218,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2024 bei 402,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 64,42 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,53 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.029,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.11.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,53 Prozent auf 2,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

