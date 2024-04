Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag höher

Rheinmetall im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 526,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 526,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 536,00 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 525,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178.557 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 132,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,85 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 534,14 EUR.

Am 14.03.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,29 EUR gegenüber 6,70 EUR im Vorjahresquartal. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.557,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.321,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich: Analysten sehen nach Korrektur viel Kurspotenzial

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus