Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 532,40 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 532,40 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 536,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 525,40 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 276.157 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 7,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Abschläge von 57,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,85 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 534,14 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,70 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.557,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2.321,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,69 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich: Analysten sehen nach Korrektur viel Kurspotenzial

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus