Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 528,20 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 528,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 529,20 EUR. Bei 525,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.456 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 7,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,85 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 534,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2.557,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.321,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich: Analysten sehen nach Korrektur viel Kurspotenzial

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus