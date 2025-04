Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit negativen Vorzeichen

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 1.363,50 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 1.363,50 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.342,50 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.379,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 136.976 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.483,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 8,76 Prozent Luft nach oben. Bei 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 67,91 Prozent Luft nach unten.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,29 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.281,78 EUR.

Am 12.03.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 10,87 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 7,44 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,06 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

