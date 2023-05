Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 262,70 EUR

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 262,40 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 262,10 EUR aus. Bei 263,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 5.293 Aktien.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Gewinne von 7,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 86,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 276,43 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 16.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,70 EUR gegenüber 1,08 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 83,33 Prozent auf 2.321,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

