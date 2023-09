Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 250,70 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 250,70 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,00 EUR an. Bei 246,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 59.165 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,98 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 285,33 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

