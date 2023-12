Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 283,10 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 283,10 EUR ab. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 279,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 284,60 EUR. Bisher wurden heute 89.979 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 295,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei 173,60 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 337,14 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umsetzen können.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,67 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

DAX-Handel aktuell: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten