Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 285,10 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 285,10 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 285,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.070 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 295,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,51 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 39,11 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

