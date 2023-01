Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Das Papier von Rheinmetall konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 212,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 213,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 209,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.723 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,67 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,58 EUR. Dieser Wert wurde am 12.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 142,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 234,38 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.415,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 14.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,55 EUR im Jahr 2022 aus.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com