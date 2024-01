Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Mittag Boden gut

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 312,70 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 312,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 315,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 311,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.139 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,00 EUR erreichte der Titel am 12.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,74 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 49,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,14 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

XETRA-Handel LUS-DAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein