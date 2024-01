Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag höher

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 312,80 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:05 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 313,70 EUR. Bei 311,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 19.404 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 0,29 Prozent zulegen. Am 12.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 33,28 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 337,14 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 09.11.2023. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

XETRA-Handel LUS-DAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein