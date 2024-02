Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 345,20 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 345,20 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 346,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 342,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.949 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 346,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2024). Mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 34,39 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,11 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 342,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Das EPS lag bei 2,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,69 EUR je Aktie belaufen.

